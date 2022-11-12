Кварацхелия: рад, что болельщики «Наполи» сравнивают меня с Марадоной

Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия ответил на сравнения с легендой неаполитанского клуба Диего Марадоной.

«Никто не может сравниться с Марадоной. Диего был легендой футбола. Очень трудно ожидать, что в будущем появится такой футболист, как он», — приводит слова Кварацхелии Corriere dello Sport.

«Я очень рад, что болельщики «Наполи» сравнивают меня с Марадоной. Это очень много значит для меня и заставляет чувствовать ответственность ещё больше. Когда вас сравнивают с таким футболистом, вы можете только гордиться этим и быть счастливым», — сказал он.

В нынешнем сезоне 21-летний грузин забил восемь мячей и отдал 10 результативных передач в 17 матчах за неаполитанцев во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что Кварацхелия пропустит матч 14-го тура Серии А с «Удинезе».