Оливейра опроверг информацию о бое с Физиевым на UFC 283 в Бразилии
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«Боя не будет. Мне нужен перерыв. Спасибо вам, ребята!» — написал Оливейра на своей странице в Twitter.
Позже Физиев прокомментировал сообщение бразильца.
«Наслаждайся заслуженным отдыхом, чемпион», — написал он.
22 октября Оливейра потерпел поражение от россиянина Ислама Махачева на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ). 9 июля Физиев победил бразильца Рафаэля Дос Аньоса.
Ранее бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что ему было тяжело наблюдать за титульным поединком между Махачевым и Оливейрой.