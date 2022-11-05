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Оливейра опроверг информацию о бое с Физиевым на UFC 283 в Бразилии

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Бразильский боец смешанных единоборств (MMA) Чарльз Оливейра прокомментировал информацию о поединке с киргизским бойцом Рафаэлем Физиевым на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 283 в Бразилии.
Оливейра опроверг информацию о бое с Физиевым на UFC 283 в Бразилии
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Боя не будет. Мне нужен перерыв. Спасибо вам, ребята!» — написал Оливейра на своей странице в Twitter.

Позже Физиев прокомментировал сообщение бразильца.

«Наслаждайся заслуженным отдыхом, чемпион», — написал он.

22 октября Оливейра потерпел поражение от россиянина Ислама Махачева на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ). 9 июля Физиев победил бразильца Рафаэля Дос Аньоса.

Ранее бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что ему было тяжело наблюдать за титульным поединком между Махачевым и Оливейрой.

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