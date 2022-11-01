Чемпион «Формулы-Е» Вандорн стал резервным пилотом Aston Martin

Бельгийский гонщик Стоффель Вандорн перешёл в команду «Формулы-1» Aston Martin.

Как сообщает пресс-служба английской команды, 30-летний бельгиец присоединится к бразильцу Фелипе Друговичу в качестве тестового и резервного гонщика.

Пара будет совмещать свои обязанности на протяжении всего следующего сезона.

Отмечается, что в этой роли гонщик будет проходить интенсивную программу симуляции и развития на заводе команды в Сильверстоуне.

Напомним, что Вандорн является чемпионом «Формулы-Е».

Ранее сообщалось, что пилот Red Bull нидерландец Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики.