Чемпион «Формулы-Е» Вандорн стал резервным пилотом Aston Martin
- AP
- © Vincent Thian
Как сообщает пресс-служба английской команды, 30-летний бельгиец присоединится к бразильцу Фелипе Друговичу в качестве тестового и резервного гонщика.
Пара будет совмещать свои обязанности на протяжении всего следующего сезона.
Отмечается, что в этой роли гонщик будет проходить интенсивную программу симуляции и развития на заводе команды в Сильверстоуне.
Напомним, что Вандорн является чемпионом «Формулы-Е».
Ранее сообщалось, что пилот Red Bull нидерландец Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики.