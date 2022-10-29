Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал о сложностях на групповом этапе Лиги Европы.

«Все соперники у «Ференцвароша» уровня Лиги чемпионов. К этим командам было непросто готовиться, все они по-разному играют. Например, «Монако» в первой игре с нами сыграл по одной схеме, в следующей встрече поменял её, а в ответном матче снова сыграл по-новому. Это немножко нас сбило, мы готовились к другому тактическому рисунку. К «Црвене» было тоже непросто готовиться», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».

Тренер призвал не переоценивать значимость выхода в плей-офф.

«Мы решили задачу, впереди ещё несколько матчей, в которых нужно принять грамотные решения», — сказал он.

27 октября «Ференцварош» сыграл вничью с «Монако» (1:1) в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.

После пяти туров венгерский клуб набрал десять очков и гарантировал себе выход в 1/8 финала турнира. «Монако» с семью очками занимает второе место в группе.

Ранее Черчесов оценил игру полузащитника «Монако» Александра Головина в матче с «Ференцварошем».