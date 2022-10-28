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Черчесов заявил, что Головин доставил неприятности «Ференцварошу»

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Главный тренер «Ференвароша» Станислав Черчесов оценил игру полузащитника «Монако» Александра Головина в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы (1:1).
Черчесов заявил, что Головин доставил неприятности «Ференцварошу»
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Gonzales Photo/Balazs Popa

«Головин опять доставил неприятности «Ференцварошу». Александр очень подвижный. Вечей, который по нему действовал, — игрок немного другого плана, но в целом справился. Другое дело, что из-за его мобильности, резкости и футбольного интеллекта мы всё равно не до конца за ним уследили», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

Тренер отметил, что в исполнении Головина опасны практически все стандартные положения.

«Последний штрафной, после которого «Монако» чудом не забил, тоже исполнял Головин. После финального свистка не удалось пересечься, но до игры виделись. Попросил футболку для товарища — Саша передал через массажиста», — сказал он.

Венгерский клуб набрал 10 очков и гарантировал себе выход в 1/8 финала турнира. «Монако» с 7 очками занимает второе место в группе.

Ранее сообщалось, что «Ференцварош» и «Монако» сыграли вничью в Лиге Европы.

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