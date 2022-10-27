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«Ференцварош» и «Монако» сыграли вничью в ЛЕ, Головин сыграл 90 минут

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«Ференцварош» и «Монако» не смогли выявить победителя в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Игра группы Н в Будапеште завершилась со счётом 1:1. 

В составе венгерской команды отличился Кристоффер Закариассен (82-я минута). У монегасков мяч забил Виссам Бен-Йеддер (3-я).

Полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и провёл на поле 90 минут. Российский хавбек не отметился результативными действиями.

«Ференцварош» (десять очков) занимает первое место в таблице и выходит в плей-офф турнира. «Монако» (семь) располагается на второй позиции.

Ранее гол Криштиану Роналду помог «Манчестер Юнайтед» разгромить «Шериф» в Лиге Европы.

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