«Ференцварош» и «Монако» сыграли вничью в ЛЕ, Головин сыграл 90 минут
Игра группы Н в Будапеште завершилась со счётом 1:1.
В составе венгерской команды отличился Кристоффер Закариассен (82-я минута). У монегасков мяч забил Виссам Бен-Йеддер (3-я).
Полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и провёл на поле 90 минут. Российский хавбек не отметился результативными действиями.
«Ференцварош» (десять очков) занимает первое место в таблице и выходит в плей-офф турнира. «Монако» (семь) располагается на второй позиции.
Ранее гол Криштиану Роналду помог «Манчестер Юнайтед» разгромить «Шериф» в Лиге Европы.