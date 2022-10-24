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Романо: Эмери в ближайшее время покинет «Вильярреал»

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Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери в ближайшее время покинет свой пост.
Романо: Эмери в ближайшее время покинет «Вильярреал»
  • AFP

Испанский специалист ведёт переговоры с «Астон Вилла», сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Отмечается, что английский клуб готов заплатить неустойку за досрочное расторжение контракта в размере 6 млн евро.

Соглашение испанского специалиста с «Вильярреалом» рассчитано до конца сезона-2022/23.

22 октября «Астон Вилла» объявила об уходе Стивена Джеррарда после поражения от «Фулхэма» со счётом 0:3. Клуб находится на 14-й позиции в турнирной таблице АПЛ, после 12 матчей он набрал 14 очков.

Ранее сообщалось, что «Астон Вилла» планирует пригласить бывшего тренера ПСЖ Маурисио Почеттино.

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