Романо: Эмери в ближайшее время покинет «Вильярреал»

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери в ближайшее время покинет свой пост.

Испанский специалист ведёт переговоры с «Астон Вилла», сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Отмечается, что английский клуб готов заплатить неустойку за досрочное расторжение контракта в размере 6 млн евро.

Соглашение испанского специалиста с «Вильярреалом» рассчитано до конца сезона-2022/23.

22 октября «Астон Вилла» объявила об уходе Стивена Джеррарда после поражения от «Фулхэма» со счётом 0:3. Клуб находится на 14-й позиции в турнирной таблице АПЛ, после 12 матчей он набрал 14 очков.

Ранее сообщалось, что «Астон Вилла» планирует пригласить бывшего тренера ПСЖ Маурисио Почеттино.