The Telegraph: Почеттино может возглавить «Астон Виллу»

«Астон Вилла» планирует пригласить бывшего тренера ПСЖ Маурисио Почеттино.

Руководство команды хочет уволить нынешнего наставника Стивена Джеррарда и нанять вместо него Почеттино, сообщает The Telegraph.

Аргентинский специалист возглавил ПСЖ в январе 2021 года, а летом продлил контракт до 2023 года. 5 июля 2022 года Почеттино был уволен из французского клуба.

Под его руководством клуб выиграл Кубок и Суперкубок Франции, а также чемпионский титул в сезоне-2021/22.

Ранее Почеттино рассказал, кого считает лучшими игроками на планете.