Роднина: к Загитовой в роли ведущей вопросы были давно
- РИА Новости
«К Загитовой в роли ведущей вопросы были давно. Алина имеет хороший заработок. Она может нанять профессионала, который научит её правильно говорить, да и акцент исправить», цитирует Роднину «Спорт-Экспресс».
Она добавила, что ей не стоит оправдываться из-за того, что она родилась в Удмуртии. По мнению Родниной, это ей не помешало занять высокие места в спорте.
Директор «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что у Анны Щербаковой дикция лучше, чем у Алины. Загитова позже опубликовала видео, где иронично извинилась за то, что у неё не московская дикция.
Ранее Татьяна Тарасова отметила прогресс в дикции Алины Загитовой.