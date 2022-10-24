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Роднина: к Загитовой в роли ведущей вопросы были давно

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Трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина оценила способности фигуристки Алины Загитовой в роли ведущей телепроекта «Ледниковый период».
Роднина: к Загитовой в роли ведущей вопросы были давно
  • РИА Новости

«К Загитовой в роли ведущей вопросы были давно. Алина имеет хороший заработок. Она может нанять профессионала, который научит её правильно говорить, да и акцент исправить», цитирует Роднину «Спорт-Экспресс».

Она добавила, что ей не стоит оправдываться из-за того, что она родилась в Удмуртии. По мнению Родниной, это ей не помешало занять высокие места в спорте.

Директор «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что у Анны Щербаковой дикция лучше, чем у Алины. Загитова позже опубликовала видео, где иронично извинилась за то, что у неё не московская дикция.

Ранее Татьяна Тарасова отметила прогресс в дикции Алины Загитовой.

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