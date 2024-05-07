Рябков назвал приглашение недружественных стран на инаугурацию сигналом Москвы
- РИА Новости
По его словам, решение было непростым.
«Я думаю, что приглашение представителей стран, относящихся к недружественным, это тоже определённый сигнал с нашей стороны», — цитирует РИА Новости Рябкова. Об этом он сказал в эфире Первого канала.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала «смешными» отказы ряда дипломатов западных стран присутствовать на инаугурации российского президента.
Церемония инаугурации проходит 7 мая в Большом Кремлёвском дворце.
RT ведёт прямую трансляцию.