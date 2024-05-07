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Рябков назвал приглашение недружественных стран на инаугурацию сигналом Москвы

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Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что приглашение представителей недружественных государств на инаугурацию Владимира Путина — это своего рода сигнал со стороны Москвы.
Рябков назвал приглашение недружественных стран на инаугурацию сигналом Москвы
  • РИА Новости

По его словам, решение было непростым.

«Я думаю, что приглашение представителей стран, относящихся к недружественным, это тоже определённый сигнал с нашей стороны», — цитирует РИА Новости Рябкова. Об этом он сказал в эфире Первого канала.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала «смешными» отказы ряда дипломатов западных стран присутствовать на инаугурации российского президента.

Церемония инаугурации проходит 7 мая в Большом Кремлёвском дворце.

RT ведёт прямую трансляцию.

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