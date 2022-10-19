Тарасова: я заметила прогресс Загитовой в качестве ведущей

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отметила прогресс в дикции олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

«Не знаю, почему Губерниев высказывается о ней. Спросите у него. Она стала вести лучше. Я заметила её прогресс в качестве ведущей, она стала вести себя посвободнее», — цитирует Тарасову Legalbet.

Напомним, что ведущими нового сезона телепроекта «Ледниковый период» стали олимпийские чемпионы Алина Загитова, Анна Щербакова и Алексей Ягудин.

Татьяна Тарасова традиционно выступит в роли председателя жюри.

Ранее Дмитрий Губерниев не увидел прогресса Алины Загитовой в качестве ведущей «Ледникового периода».