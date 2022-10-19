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Тарасова: я заметила прогресс Загитовой в качестве ведущей

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отметила прогресс в дикции олимпийской чемпионки Алины Загитовой.
Тарасова: я заметила прогресс Загитовой в качестве ведущей
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Не знаю, почему Губерниев высказывается о ней. Спросите у него. Она стала вести лучше. Я заметила её прогресс в качестве ведущей, она стала вести себя посвободнее», — цитирует Тарасову Legalbet.

Напомним, что ведущими нового сезона телепроекта «Ледниковый период» стали олимпийские чемпионы Алина Загитова, Анна Щербакова и Алексей Ягудин.

Татьяна Тарасова традиционно выступит в роли председателя жюри.

Ранее Дмитрий Губерниев не увидел прогресса Алины Загитовой в качестве ведущей «Ледникового периода».

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