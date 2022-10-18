Губерниев не увидел прогресса Загитовой в качестве ведущей «Ледникового периода»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев объяснил, почему олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова не прогрессирует в роли ведущей «Ледникового периода».

«Насколько я знаю, Загитова уже год с кем-то занимается, не знаю, кто это. У меня есть ощущение, что если она делает с кем-то какую-то работу, то её либо недостаточно, либо это просто не её. Это как в спорте, когда попадаешь к тренеру и видишь, что у тебя ничего не получается, так и здесь», — цитирует Губерниева Metaratings.ru.

Он также подчеркнул, что Загитова является талантливым человеком.

20-летняя россиянка — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при, чемпионка России, серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в командных соревнованиях, серебряный медалист чемпионата Европы, финала Гран-при и чемпионата России 2017 года. Фигуристка объявила о приостановлении карьеры в декабре 2019 года.

Напомним, что олимпийская чемпионка Анна Щербакова дебютировала в роли ведущей «Ледникового периода» вместе с Алиной Загитовой и Алексеем Ягудиным. При этом фигуристка не объявляла о приостановке спортивной карьеры.

Ранее Загитова призналась, что страдала от постспортивной депрессии и кошмаров.