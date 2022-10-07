Российская фигуристка Алина Загитова призналась, что страдала от постспортивной депрессии и кошмаров.

«У меня, как у любого спортсмена, была постспортивная депрессия. Но я не успевала об этом думать, потому что было много работы. Только вечером я ложилась, все мысли о том, как бы сделать прыжок. Были сны, как я падала. Я просыпалась в какой-то истерике. Но это было крайне редко. Было много шоу, благотворительной деятельности, скучать не приходилось», — рассказала Загитова в интервью на YouTube-канале двукратной чемпионки Европы по художественной гимнастике Ляйсан Утяшевой.

20-летняя россиянка — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при, чемпионка России, серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в командных соревнованиях, серебряный медалист чемпионата Европы, финала Гран-при и чемпионата России 2017 года. Фигуристка объявила о приостановлении карьеры в декабре 2019 года.

Ранее Загитова поделилась мнением о своей дикции.