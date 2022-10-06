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Загитова — о своей дикции: извините, что я родилась не в Москве

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Российская фигуристка Алина Загитова поделилась мнением о своей дикции.
Загитова — о своей дикции: извините, что я родилась не в Москве
  • Gettyimages.ru
  • © Mike Kireev/NurPhoto

«Понятное дело, что это всё какие-то шутки. Самое важное — не слушать других. Есть вы, есть ваш настрой, есть дело, которым вы живёте, хотите развиваться в нём. Все мы не идеальны, есть над чем работать у каждого. Главное — идти вперёд, никого не слушать, делать своё дело. И хочу сказать напоследок: главное — оставаться «самими собими», — сказала Загитова в видео в своём Telegram-канале.

Фигуристка отметила, что она родом из Ижевска.

«У меня может быть удмуртская речь. Извините, но вот так вот произошло, так сошлись звёзды, что я родилась не в Москве, поэтому, возможно, у меня где-то это проскакивает. Ещё раз: говорю, главное — быть «самими собими», — сказала она.

20-летняя россиянка — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при, чемпионка России, серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в командных соревнованиях, серебряный медалист чемпионата Европы, финала Гран-при и чемпионата России 2017 года.

Ранее сообщалось, что Загитова будет ведущей нового «Ледникового периода».

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