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Авербух: Загитова будет ведущей нового «Ледникового периода»

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Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух высказался о новом сезоне ледового шоу «Ледниковый период».
Авербух: Загитова будет ведущей нового «Ледникового периода»
  • РИА Новости

«Медведева будет выступать как участница. С кем будет в паре, пока не говорю. Загитова будет ведущей. Кто будет её соведущим — узнаете совсем скоро. В проекте будут участвовать герои прошлых лет», — цитирует Авербуха РИА Новости.

По информации СМИ, съёмки начнутся в октябре.

Проект выходит на Первом канале с 2007 года. В последние годы ведущими были олимпийские чемпионы Алексей Ягудин и Алина Загитова. С сентября 2021 по январь 2022 года состоялся восьмой сезон проекта.

Ранее Авербух высказался о переходе фигуристки Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской.

 

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