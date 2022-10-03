Авербух: Загитова будет ведущей нового «Ледникового периода»
- РИА Новости
«Медведева будет выступать как участница. С кем будет в паре, пока не говорю. Загитова будет ведущей. Кто будет её соведущим — узнаете совсем скоро. В проекте будут участвовать герои прошлых лет», — цитирует Авербуха РИА Новости.
По информации СМИ, съёмки начнутся в октябре.
Проект выходит на Первом канале с 2007 года. В последние годы ведущими были олимпийские чемпионы Алексей Ягудин и Алина Загитова. С сентября 2021 по январь 2022 года состоялся восьмой сезон проекта.
Ранее Авербух высказался о переходе фигуристки Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской.