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Крылова рассказала о проблемах со льдом во время работы с Кагановской и Ангелополом

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Анжелика Крылова, тренер фигуристов Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола, высказалась о сложных моментах в тренировочном процессе.
Крылова рассказала о проблемах со льдом во время работы с Кагановской и Ангелополом
  • РИА Новости

«Набор часов, которых у меня нет. Наверное, нет смысла уже об этом говорить, поскольку все устали от меня это слышать, но льда у нас реально мало. В идеале мне нужен час, чтобы Василиса и Валерий могли просто кататься, отрабатывать скольжение. Плюс три часа на работу над программами. Плюс два — в зале. Тогда получился бы идеально выстроенный тренировочный процесс и прогресс был бы совершенно иным. Сейчас он тоже велик, но мне кажется, если пару считают талантливой, перспективной и чего-то от неё хотят в плане результата, надо как минимум постараться создать условия. Мы же пока довольствуемся тем, что есть. Считаю, ребята и откатались более чётко и широко и образа больше дали. Всё это добавило уверенности, хотя косяки тоже присутствовали», — заявила Крылова RT.

Ранее Крылова оценила выступление своих подопечных на первом этапе серии Гран-при России по фигурному катанию в Москве.

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