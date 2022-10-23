Крылова рассказала о проблемах со льдом во время работы с Кагановской и Ангелополом

Анжелика Крылова, тренер фигуристов Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола, высказалась о сложных моментах в тренировочном процессе.

«Набор часов, которых у меня нет. Наверное, нет смысла уже об этом говорить, поскольку все устали от меня это слышать, но льда у нас реально мало. В идеале мне нужен час, чтобы Василиса и Валерий могли просто кататься, отрабатывать скольжение. Плюс три часа на работу над программами. Плюс два — в зале. Тогда получился бы идеально выстроенный тренировочный процесс и прогресс был бы совершенно иным. Сейчас он тоже велик, но мне кажется, если пару считают талантливой, перспективной и чего-то от неё хотят в плане результата, надо как минимум постараться создать условия. Мы же пока довольствуемся тем, что есть. Считаю, ребята и откатались более чётко и широко и образа больше дали. Всё это добавило уверенности, хотя косяки тоже присутствовали», — заявила Крылова RT.

Ранее Крылова оценила выступление своих подопечных на первом этапе серии Гран-при России по фигурному катанию в Москве.