Крылова — о Кагановской и Ангелополе: ещё рано ждать от ребят мастерского выступления

Анжелика Крылова, тренер Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола, оценила выступление своих подопечных на первом этапе серии Гран-при России по фигурному катанию в Москве.



«Я постоянно подгоняю Василису и Валерия, тороплю их, но при этом понимаю, что ждать от ребят какого-то мастерского выступления просто не пришло время. Они катаются вместе всего три года. Василиса приехала из Санкт-Петербурга, Валерий — московский мальчик. Я поставила их в пару почти интуитивно: почувствовала, что они подойдут друг другу. В прошлом сезоне ребята выступили на юниорском Гран-при. И то, что сумели сделать, уже очень немало. Тем более по технике они сильно различались, когда встали в пару, — с детства были по-разному обучены. До сих пор иногда заметно, что они не слишком совпадают друг с другом в каких-то вещах, хотя мы очень много над этим работаем. Когда люди катаются одинаково, это даёт и скорость, и широту, и ощущение партнёрства», — рассказала Крылова RT.

Ранее сообщалось, что Камила Валиева заявила четверной тулуп в произвольную программу Гран-при России в Москве.