Валиева заявила четверной тулуп в произвольную программу Гран-при России в Москве

Чемпионка Европы в женском одиночном катании Камила Валиева включила в произвольную программу элемент ультра-си — четверной тулуп.

Фигуристка планирует в прокате исполнить четверной тулуп, тройные риттбергер и лутц, двойной аксель и каскады — тройной флип — двойной аксель, тройной лутц — тройной тулуп и флип — ойлер — тройной сальхов.

16-летняя фигуристка выиграла короткую программу на первом этапе Гран-при России. Валиева получила от судей 83,92 балла. Второе место заняла Софья Акатьева с показателем 72,70. Третье — Анастасия Зинина (70,19).

Произвольные программы женщины представят 23 октября.

Ранее Валиева сообщила, что предпочитает восстанавливать прыжки постепенно.