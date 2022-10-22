Валиева сообщила, что предпочитает восстанавливать прыжки постепенно

Чемпионка Олимпиады по фигурному катанию Камила Валиева объяснила отсутствие тройного акселя в короткой программе.

«Прошёл всего месяц, у меня была травма, и я очень рада, что тулуп четверной на тренировках прыгнула, пусть и на тренировках. Я думаю, нужно двигаться потихоньку, потому что здоровье сейчас важнее», — цитирует Валиеву РИА Новости.

По её словам, в постолимпийский сезон требуется больше времени на восстановление организма.

«Я довольна, сегодня из-за адреналина было немного тяжело, потому что давно не выступала. Но это очень круто, что я снова здесь, на соревновательной арене», — добавила Валиева.

16-летняя фигуристка выиграла короткую программу на первом этапе Гран-при России. Валиева получила от судей 83,92 балла. Второе место заняла Софья Акатьева с показателем 72,70. Третье — Анастасия Зинина (70,19).

Произвольные программы женщины представят 23 октября.

Ранее сообщалось, что российские танцоры Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный стали победителями в ритм-танце на первом этапе серии Гран-при России.