Гунько: проблемы в матче с «Химками» только «Спартак» может сам себе создать

Бывший тренер московского «Спартака» Дмитрий Гунько поделился ожиданиями от матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между красно-белыми и «Химками».

«Проблемы в матче с «Химками» только «Спартак» может сам себе доставить, если будет думать, что игра будет лёгкой и проходной, что у соперника есть трудности. Вот тогда будут проблемы», — цитирует Гунько «Спорт-Экспресс».

По его мнению, если «Спартак» выйдет на игру мотивированным и нацеленным на победу, то проблем в матче быть не должно.

Красно-белые с 26 очками занимают второе место в турнирной таблице. «Химки» (девять) располагаются на 15-й позиции. Лидирует в чемпионате «Зенит» (33).

Игра «Спартак» — «Химки» пройдёт на стадионе «Открытие Арена» 23 октября. Матч начнётся в 16:30 мск.

Ранее бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказал мнение, что у подмосковной команды практически нет шансов в матче со «Спартаком».