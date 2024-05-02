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Глава МИД Израиля назвал президента Турции диктатором

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Глава МИД Израиля Исраэль Кац назвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана диктатором.
Глава МИД Израиля назвал президента Турции диктатором
  • Gettyimages.ru

Данное оскорбление он опубликовал на своей странице в соцсети X в связи с тем, что Турция решила остановить всю торговлю с Израилем.

«Эрдоган нарушает соглашения, блокируя порты для израильского импорта и экспорта. Так ведёт себя диктатор, пренебрегая интересами турецкого народа и предпринимателей и игнорируя международные торговые соглашения», — написал Кац.

Вместе с этим он добавил, что уже поручил искать альтернативы внешнеторговым связям с Турцией.

Ранее Кац назвал президента Колумбии Густаво Петро антисемитом. Соответствующее высказывание он опубликовал после того, как стало известно, что Колумбия с 2 мая разрывает дипломатические отношения с Израилем.

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