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Юран считает, что у «Химок» практически нет шансов в матче со «Спартаком»

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Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился ожиданиями от матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и подмосковной командой.

«Химкам» будет сложно на что-то рассчитывать в этом матче. Особенно учитывая, что вне команды сейчас Тихий и Идову. Это ключевые футболисты. «Спартак» играет на своём поле, и им нужно набирать очки. У подмосковной команды шансов практически нет», — цитирует Юрана Sport24.

Красно-белые с 26 очками занимают второе место в турнирной таблице. «Химки» (девять) располагаются на 15-й позиции. Лидирует в чемпионате «Зенит» (33).

Игра «Спартак» — «Химки» пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» 23 октября. Матч начнётся в 16:30 мск.

Ранее сообщалось, что палата Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров запретила «Химкам» регистрировать новых игроков.

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