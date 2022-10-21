«Химкам» запретили регистрировать новых футболистов

Палата Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров запретила подмосковным «Химкам» регистрировать новых игроков.

Как сообщается на официальном сайте организации, запрет наложен в качестве обеспечительной меры по взысканию задолженности перед хавбеком Эльмиром Набиуллиным по зарплате и владикавказской «Аланией» по трансферу полузащитника Бутты Магомедова.

15 октября игрок «Химок» Илья Кухарчук рассказал, что в подмосковном клубе начали погашать задолженность по зарплатам. По информации СМИ, сумма долга составляет более 300 млн рублей.

Ранее агент Александра Ломовицкого Дмитрий Агеев рассказал о долгах «Рубина» за переход футболиста из «Спартака».