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«Химкам» запретили регистрировать новых футболистов

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Палата Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров запретила подмосковным «Химкам» регистрировать новых игроков.
«Химкам» запретили регистрировать новых футболистов
  • РИА Новости

Как сообщается на официальном сайте организации, запрет наложен в качестве обеспечительной меры по взысканию задолженности перед хавбеком Эльмиром Набиуллиным по зарплате и владикавказской «Аланией» по трансферу полузащитника Бутты Магомедова.

15 октября игрок «Химок» Илья Кухарчук рассказал, что в подмосковном клубе начали погашать задолженность по зарплатам. По информации СМИ, сумма долга составляет более 300 млн рублей.

Ранее агент Александра Ломовицкого Дмитрий Агеев рассказал о долгах «Рубина» за переход футболиста из «Спартака».

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