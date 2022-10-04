военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Агент Ломовицкого: «Рубин» так ничего мне и не выплатил

Короткая ссылка
Агент Александра Ломовицкого Дмитрий Агеев рассказал о долгах «Рубина» за переход футболиста из «Спартака».
Агент Ломовицкого: «Рубин» так ничего мне и не выплатил
  • РИА Новости

«Рубин» так ничего мне и не выплатил. Они решили спрятаться от меня. Пока не было решения палаты по моему вопросу, но я сейчас буду подавать новое заявление», — цитирует агента Sport24.

14 июля «Химки» объявили об аренде Ломовицкого до конца сезона.

В сезоне-2021/22 Ломовицкий провёл 34 матча во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее в «Рубине» подтвердили запрет на регистрацию новичков из-за долгов перед агентом Ломовицкого.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить