Агент Ломовицкого: «Рубин» так ничего мне и не выплатил

Агент Александра Ломовицкого Дмитрий Агеев рассказал о долгах «Рубина» за переход футболиста из «Спартака».

«Рубин» так ничего мне и не выплатил. Они решили спрятаться от меня. Пока не было решения палаты по моему вопросу, но я сейчас буду подавать новое заявление», — цитирует агента Sport24.

14 июля «Химки» объявили об аренде Ломовицкого до конца сезона.

В сезоне-2021/22 Ломовицкий провёл 34 матча во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее в «Рубине» подтвердили запрет на регистрацию новичков из-за долгов перед агентом Ломовицкого.