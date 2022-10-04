Агент Ломовицкого: «Рубин» так ничего мне и не выплатил
- РИА Новости
«Рубин» так ничего мне и не выплатил. Они решили спрятаться от меня. Пока не было решения палаты по моему вопросу, но я сейчас буду подавать новое заявление», — цитирует агента Sport24.
14 июля «Химки» объявили об аренде Ломовицкого до конца сезона.
В сезоне-2021/22 Ломовицкий провёл 34 матча во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.
Ранее в «Рубине» подтвердили запрет на регистрацию новичков из-за долгов перед агентом Ломовицкого.