В «Рубине» подтвердили запрет на регистрацию новичков из-за долгов перед агентом Ломовицкого

Пресс-служба «Рубина» подтвердила информацию, что Российский футбольный союз (РФС) наложил на клуб запрет на регистрацию новичков из-за долгов перед агентом бывшего футболиста казанцев Александра Ломовицкого.

«Рубин» временно не сможет регистрировать новых игроков», — говорится в заявлении пресс-службы клуба в Telegram-канале.

Уточняется, что временное ограничение. В заявлении также сообщается, что запрет будет снят, как только казанский клуб посадит долг перед агентом.

14 июля «Химки» объявили об аренде Ломовицкого до конца сезона.

В сезоне-2021/22 Ломовицкий провёл 34 матча во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что РФС наложит на «Рубин» запрет на регистрацию новых игроков.