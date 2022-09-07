В «Рубине» подтвердили запрет на регистрацию новичков из-за долгов перед агентом Ломовицкого
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«Рубин» временно не сможет регистрировать новых игроков», — говорится в заявлении пресс-службы клуба в Telegram-канале.
Уточняется, что временное ограничение. В заявлении также сообщается, что запрет будет снят, как только казанский клуб посадит долг перед агентом.
14 июля «Химки» объявили об аренде Ломовицкого до конца сезона.
В сезоне-2021/22 Ломовицкий провёл 34 матча во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что РФС наложит на «Рубин» запрет на регистрацию новых игроков.