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СЭ: РФС наложит на «Рубин» запрет на регистрацию новых игроков

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Российский футбольный союз (РФС) применит санкции к «Рубину».
СЭ: РФС наложит на «Рубин» запрет на регистрацию новых игроков
  • РИА Новости

Организация наложит запрет на регистрацию новичков. Такое решение примут в связи с тем, что у клуба есть долги перед агентом полузащитника Александра Ломовицкого, сообщает «Спорт-Экспресс».

14 июля «Химки» объявили об аренде Ломовицкого до конца сезона.

В сезоне-2021/22 Ломовицкий провёл 34 матча во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее в «Рубине» сообщили, что защитник Бегич перейдёт в «Урал».

 

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