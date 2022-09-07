СЭ: РФС наложит на «Рубин» запрет на регистрацию новых игроков

Российский футбольный союз (РФС) применит санкции к «Рубину».

Организация наложит запрет на регистрацию новичков. Такое решение примут в связи с тем, что у клуба есть долги перед агентом полузащитника Александра Ломовицкого, сообщает «Спорт-Экспресс».

14 июля «Химки» объявили об аренде Ломовицкого до конца сезона.

В сезоне-2021/22 Ломовицкий провёл 34 матча во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее в «Рубине» сообщили, что защитник Бегич перейдёт в «Урал».