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В «Рубине» сообщили, что защитник Бегич перейдёт в «Урал»

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29-летний защитник «Рубина» Сильвие Бегич продолжит карьеру в «Урале».
В «Рубине» сообщили, что защитник Бегич перейдёт в «Урал»
  • РИА Новости
  • © Владимир Крайнов

Бегич в ближайшее время перейдёт из «Рубина» в «Урал», сообщает Sport24 со ссылкой на пресс-службу казанского клуба.

Уточняется, что это будет полноценный трансфер.

Бегич приостановил действие контракта с «Рубином» 26 марта.

В сезоне-2021/22 футболист принял участие в 23 матчах во всех турнирах и забил один мяч.

Ранее сообщалось, что «Урал» подпишет контракты с защитниками Егором Филипенко и Сильвие Бегичем.

 

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