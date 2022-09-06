В «Рубине» сообщили, что защитник Бегич перейдёт в «Урал»

29-летний защитник «Рубина» Сильвие Бегич продолжит карьеру в «Урале».

Бегич в ближайшее время перейдёт из «Рубина» в «Урал», сообщает Sport24 со ссылкой на пресс-службу казанского клуба.

Уточняется, что это будет полноценный трансфер.

Бегич приостановил действие контракта с «Рубином» 26 марта.

В сезоне-2021/22 футболист принял участие в 23 матчах во всех турнирах и забил один мяч.

Ранее сообщалось, что «Урал» подпишет контракты с защитниками Егором Филипенко и Сильвие Бегичем.