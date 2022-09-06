СЭ: «Урал» подпишет контракты с защитниками Филипенко и Бегичем
- РИА Новости
«Урал» подпишет контракты с защитниками Филипенко и Бегичем, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Солигорский «Шахтер» и Филипенко расстались по обоюдному соглашению.
Филипенко выступал за солигорский клуб с 2020 года. Он провёл за команду 47 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.
Бегич приостановил действие контракта с «Рубином» 26 марта.
В нынешнем сезоне футболист принял участие в десяти матчах «Рубина» во всех турнирах, но не отметился голевыми действиями.
Ранее «Астана» объявила о переходе нападающего Рая Влута в екатеринбургский «Урал».