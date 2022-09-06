«Астана» сообщила о переходе нападающего Влута в «Урал»

«Астана» объявила о переходе нападающего Рая Влута в екатеринбургский «Урал».

Казахстанский клуб на своём официальном сайте сообщил о переходе форварда в екатеринбургский клуб.

Уточняется, что «Урал» воспользовался услугой выкупа контракта футболиста.

27-летний Влут известен по выступлениям за ПСВ и «Фрозиону». С 2022 года он защищает цвета «Астаны», за которую провёл 18 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию о том, что защитник уральского клуба Иван Кузьмичёв может продолжить карьеру в «Локомотиве».