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«Астана» сообщила о переходе нападающего Влута в «Урал»

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«Астана» объявила о переходе нападающего Рая Влута в екатеринбургский «Урал».
«Астана» сообщила о переходе нападающего Влута в «Урал»
  • Legion-Media
  • © Newspix

Казахстанский клуб на своём официальном сайте сообщил о переходе форварда в екатеринбургский клуб.

Уточняется, что «Урал» воспользовался услугой выкупа контракта футболиста.

27-летний Влут известен по выступлениям за ПСВ и «Фрозиону». С 2022 года он защищает цвета «Астаны», за которую провёл 18 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию о том, что защитник уральского клуба Иван Кузьмичёв может продолжить карьеру в «Локомотиве».

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