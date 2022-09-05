Президент «Урала» Иванов отреагировал на возможный переход Кузьмичёва в «Локомотив»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию о том, что защитник уральского клуба Иван Кузьмичёв может продолжить карьеру в «Локомотиве».

«Раз коллеги утверждают, у них и спроси. У меня ещё никаких бумаг на подписи нет, никто со мной ещё не разговаривал. «Локомотив» со мной не связывался», — цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».

СМИ сообщали, что столичный клуб ведёт переговоры с уральской командой о переходе футболиста.

21-летний Кузьмичёв является воспитанником «Урала». За екатеринбургскую команду футболист провёл 67 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал две результативные передачи.

Ранее Валериюс Мижигурскис, агент защитника «Урала» Ивана Кузьмичёва, сообщил, что футболист может продолжить карьеру в московском «Локомотиве».