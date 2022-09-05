военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Агент защитника «Урала» Кузьмичёва подтвердил, что футболист может перейти в «Локомотив»

Короткая ссылка
Валериюс Мижигурскис, агент защитника «Урала» Ивана Кузьмичёва, сообщил, что футболист может продолжить карьеру в московском «Локомотиве».
Агент защитника «Урала» Кузьмичёва подтвердил, что футболист может перейти в «Локомотив»
  • РИА Новости

«Переговоры между «Уралом» и «Локомотивом» действительно ведутся. За подробностями обращайтесь в клубы», — приводит слова Мижигурскиса «Спорт-Экспресс».

21-летний Кузьмичёв является воспитанником «Урала». За екатеринбургскую команду футболист провёл 67 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал две результативные передачи.

Ранее «Урал» обратился в ЭСК по поводу неназначенного пенальти в матче с «Динамо».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить