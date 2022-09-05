Агент защитника «Урала» Кузьмичёва подтвердил, что футболист может перейти в «Локомотив»

Валериюс Мижигурскис, агент защитника «Урала» Ивана Кузьмичёва, сообщил, что футболист может продолжить карьеру в московском «Локомотиве».

«Переговоры между «Уралом» и «Локомотивом» действительно ведутся. За подробностями обращайтесь в клубы», — приводит слова Мижигурскиса «Спорт-Экспресс».

21-летний Кузьмичёв является воспитанником «Урала». За екатеринбургскую команду футболист провёл 67 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал две результативные передачи.

Ранее «Урал» обратился в ЭСК по поводу неназначенного пенальти в матче с «Динамо».