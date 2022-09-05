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«Урал» обратился в ЭСК по поводу неназначенного пенальти в матче с «Динамо»

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«Урал» обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу неназначенного пенальти в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо».
«Урал» обратился в ЭСК по поводу неназначенного пенальти в матче с «Динамо»
  • РИА Новости

«Наш клуб просит разобраться в эпизоде с неназначенным пенальти в матче «Динамо» — «Урал». Официальное обращение было направлено сегодня в экспертно-судейскую комиссию РФС», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

На 32-й минуте защитник бело-голубых Саба Сазонов схватил в своей штрафной площади защитника екатеринбургского клуба Эмерсона при подаче углового, однако арбитр встречи Виталий Мешков решил не назначать пенальти в ворота «Динамо» после данного момента.

Игра прошла на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счётом 2:1.

«Динамо» занимает третье место в таблице РПЛ, набрав 16 очков. Бело-голубые опережают «Спартак» (16) по дополнительным показателям. «Урал» (одно) занимает 16-е место.

Ранее полузащитник «Урала» Рамазан Гаджимурадов высказался о судействе в матче восьмого тура чемпионата России с «Динамо».

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