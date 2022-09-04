Хавбек «Урала» Гаджимурадов: нашему клубу постоянно отменяют пенальти

Полузащитник «Урала» Рамазан Гаджимурадов высказался о судействе в матче восьмого тура чемпионата России с «Динамо».

«В первом тайме была железная «точка» в ворота «Динамо». В нашу пользу никогда в жизни не ставят такие пенальти. У нас постоянно смотрят VAR и отменяют. Если бы такой момент был у наших ворот, то арбитр побежал бы смотреть VAR и поставил бы на «точку», — цитирует Гаджимурадова «Чемпионат».

Игра прошла на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счётом 2:1.

«Динамо» занимает третье место в таблице РПЛ, набрав 16 очков. Бело-голубые опережают «Спартак» (16) по дополнительным показателям. «Урал» (одно) занимает 16-е место.

4 сентября глава екатеринбургского клуба Григорий Иванов заявил, что руководство подаст жалобу в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) после матча с бело-голубыми.

Ранее уругвайский защитник «Динамо» Николас Маричал поделился эмоциями от дебютной игры в матче с «Уралом».