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Защитник «Динамо» Маричаль: ничего такого плохого про Россию я не слышал

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Уругвайский защитник «Динамо» Николас Маричаль поделился эмоциями от дебютной игры в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом».

«Я рад дебютировать за «Динамо». Хорошо, что сегодня мы выиграли. Уровень РПЛ хорош. Быстрый футбол, много борьбы и интенсивности. Есть игроки высокого класса. Ничего такого плохого про Россию я не слышал, а раздевалки хорошие», — цитирует Маричаля Sport24.

Он также отметил, что приятно удивлён Москвой и считает, что это очень красивый город, однако в нём много пробок.

Игра прошла на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счётом 2:1.

Бело-голубые занимают третье место в таблице чемпионата России по футболу, набрав 16 очков. Столичный клуб опережает «Спартак» (16) по дополнительным показателям. «Урал» (одно) занимает 16-е место.

Ранее главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович объяснил, как играла команда в матче с «Уралом».

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