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Йоканович: большая часть подач от «Урала» были на Бикфалви

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Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович объяснил, как играла команда в матче восьмого тура чемпионата России с «Уралом».

«Большая часть подач, что делал «Урал», были на Бикфалви, он опытный игрок, забил красивый гол. Сегодня один из наших центральных защитников — либо Николас, либо Сазонов — играли по нему персонально», — цитирует Йокановича «Чемпионат».

Игра прошла на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счётом 2:1.

«Динамо» занимает третье место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 16 очков. Следом за «Динамо» идёт «Спартак» (16) по дополнительным показателям. «Урал» (одно) занимает 16-е место.

Ранее стали известны подробности восстановления после повреждения защитника московского «Динамо» Диего Лаксальта.

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