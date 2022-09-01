Sport24: Лаксальт может пропустить ещё две недели из-за травмы

Стали известны подробности восстановления после повреждения защитника московского «Динамо» Диего Лаксальта.

Уругвайский футболист может пропустить ещё две недели, сообщает Sport24 со ссылкой на источники в столичной команде.

Лаксальт в сезоне-2022/23 из-за травмы не в состоянии полноценно помочь своей команде. 29-летний защитник отыграл на старте чемпионата России в общей сложности чуть более 60 минут.

«Динамо» в матче восьмого тура 3 сентября примет на своём поле екатеринбургский «Урал». Начало — в 20:30 мск.

Ранее бывший президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о том, что Захарян не сможет перейти в «Челси».