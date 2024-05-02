Reuters назвало возможный ответ России на изъятие её активов в США
- РИА Новости
Об этом пишет Reuters со ссылкой на экономистов.
В материале говорится, что «одной из наиболее вероятных контрмер будет конфискация финансовых активов и ценных бумаг иностранных инвесторов».
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил ответить на конфискацию российских активов в США взысканием на имущество частных лиц.
В конце апреля палата представителей США приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия решительно ответит на данные шаги со стороны США.