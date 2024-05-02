Reuters назвало возможный ответ России на изъятие её активов в США

У России есть варианты ответа на изъятие её активов в Соединённых Штатах.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на экономистов.

В материале говорится, что «одной из наиболее вероятных контрмер будет конфискация финансовых активов и ценных бумаг иностранных инвесторов».

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил ответить на конфискацию российских активов в США взысканием на имущество частных лиц.

В конце апреля палата представителей США приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия решительно ответит на данные шаги со стороны США.