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Семак объяснил обратную замену Мостового в матче КР с «Крыльями»

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча с самарскими «Крыльями Советов» группового этапа Кубка России по футболу.

«Малком смотрелся предпочтительней, неплохо играл, открывался и действовал более остро. У Андрея не так всё получалось, поэтому мы приняли решение сделать обратную замену», — цитирует Семака «Матч ТВ».

Он также дал понять, что у «Зенита» есть два игрока, которые могут освежить игру на флангах, — Густаво Мантуан и Зелимхан Бакаев.

«У нас была дилемма — выпустить Малкома или заменить Мостового для того, чтобы выпустить на фланги тех игроков, которые играют на своих родных позициях», — добавил Семак.

Игра четвёртого тура завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Сергея Семака. В составе «Зенита» дубль оформил Сергеев (17-я, 46-я минуты). У «Крыльев» мяч забил Александр Чиркович (79-я).

«Крылья Советов» (шесть очков) занимают второе место в таблице, «Зенит» (шесть) — третье. Лидирует в группе В «Спартак» (12). «Факел» (ноль) располагается на четвёртой позиции.

Ранее Игорь Осинькин заявил, что остался доволен качеством игры в матче с «Зенитом» Кубка России.

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