Осинькин остался доволен качеством игры в матче Кубка России с «Зенитом»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал результат матча группового этапа Кубка России по футболу с петербургским «Зенитом».

«Второй тайм, за исключением первых минут, был хорошим. Да, мы всегда хотим выигрывать. Но сегодня в нашем исполнении был нормальный матч», — цитирует Осинькина «Матч ТВ».

Игра четвёртого тура завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Сергея Семака.

В составе «Зенита» дубль оформил Иван Сергеев (17-я, 46-я минуты). У «Крыльев» мяч забил Александар Чиркович (79-я).

«Крылья Советов» (шесть очков) занимают второе место в таблице, «Зенит» (шесть) — третье. Лидирует в группе В «Спартак» (12). «Факел» (ноль очков) располагается на четвёртой позиции.

Ранее «Динамо» одержало победу над «Ростовом» в матче Кубка России по футболу.