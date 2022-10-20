Галтье — о Неймаре: он находится в хорошей форме

Главный тренер «Пари-Сен-Жермен» Кристоф Галтье высказался о форме форварда Неймара в текущем сезоне.

«Он играет на высоком уровне и находится в хорошей форме. Я помню, как он раньше приступил к тренировкам этим летом и провёл предсезонную подготовку, чтобы быть готовым физически, а также морально. Если у него всё хорошо, он останется на таком же хорошем уровне», — цитирует Галтье Mundo Deportivo.

Бразилец перешёл в «Пари Сен-Жермен» в 2017 году. За французский клуб он провёл 144 матча, забил 100 мячей и отдал 60 результативных передач.

Матч 12-го тура Лиги 1 между «Аяччо» и ПСЖ состоится на стадионе «Франсуа Коти» 21 октября. Начало встречи — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что «Челси» хочет подписать Неймара в 2023 году.