Литвинов — о дерби с ЦСКА: для «Спартака» каждый матч как финал

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился ожиданиями от столичного дерби с ЦСКА в рамках 13-го тура чемпионата России по футболу.

«Каждый матч для нас как финал, вне зависимости от того, как мы играли до этого. Надо стараться побеждать в следующих матчах. Это дерби, вдвойне подбадривает, накаляет ситуацию. Мы будем готовиться к этому», — цитирует Литвинова пресс-служба красно-белых.

По его словам, «Спартак» перед матчем с армейцами изучил сильные и слабые стороны соперника.

«Думаю, о сильных сторонах нужно говорить после игры. Пока надо разобрать их, правильно подготовиться и найти подход, постараться победить», — добавил Литвинов.

«Спартак» с 25 очками занимает третье место в турнирной таблице, ЦСКА (24) — четвёртое. «Зенит» (30) лидирует в РПЛ.

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдёт 16 октября. Игра начнётся в 20:00 мск.

Ранее сообщалось, что Георгий Джикия избежал серьёзной травмы и сыграет в дерби с ЦСКА.