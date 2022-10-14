Узнать больше

Литвинов — о дерби с ЦСКА: для «Спартака» каждый матч как финал

Короткая ссылка
Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился ожиданиями от столичного дерби с ЦСКА в рамках 13-го тура чемпионата России по футболу.
Литвинов — о дерби с ЦСКА: для «Спартака» каждый матч как финал
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Каждый матч для нас как финал, вне зависимости от того, как мы играли до этого. Надо стараться побеждать в следующих матчах. Это дерби, вдвойне подбадривает, накаляет ситуацию. Мы будем готовиться к этому», — цитирует Литвинова пресс-служба красно-белых.

По его словам, «Спартак» перед матчем с армейцами изучил сильные и слабые стороны соперника.

«Думаю, о сильных сторонах нужно говорить после игры. Пока надо разобрать их, правильно подготовиться и найти подход, постараться победить», — добавил Литвинов.

«Спартак» с 25 очками занимает третье место в турнирной таблице, ЦСКА (24) — четвёртое. «Зенит» (30) лидирует в РПЛ.

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдёт 16 октября. Игра начнётся в 20:00 мск.

Ранее сообщалось, что Георгий Джикия избежал серьёзной травмы и сыграет в дерби с ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить