Тарханов: Абаскаля надо похвалить — «Спартак» не играл так хорошо в прошлом сезоне
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Игра зависит от тренировочного процесса. Если видно, чего хотят футболисты, знают, как в атаке играть, как в обороне, как выход делать из обороны в атаку и наоборот, как прессинговать, — значит, всё отрабатывается в тренировочном процессе. Абаскаля надо похвалить», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».
33-летний Абаскаль летом был назначен на пост главного тренера «Спартака» после отставки Паоло Ваноли. Красно-белые (19 очков) по итогам десяти туров занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России.
Матч между ЦСКА и «Спартаком» состоится 16 октября. Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 20:00 мск.
«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 25 очков. ЦСКА — четвёртое (24).
Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков оценил работу главного тренера Гильермо Абаскаля в «Спартаке».