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Колосков: Абаскаль доказал, что он хороший, крепкий специалист

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Почётный президент РФС Вячеслав Колосков оценил работу главного тренера Гильермо Абаскаля в «Спартаке».
Колосков: Абаскаль доказал, что он хороший, крепкий специалист
  • РИА Новости

«Я уже не помню, какой был «Спартак» при Витории и Ваноли. Но то, что сейчас красно-белые играют хорошо, — это факт. Команда играет в современный добротный футбол. Поэтому Абаскаль доказал, что он хороший, крепкий специалист», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

Напомним, что Абаскаль 10 июня 2022 года был назначен на пост главного тренера «Спартака» после отставки итальянца Паоло Ваноли.

«Спартак» после 11 туров РПЛ занимает четвёртое место (22 очка).

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о Квинси Промесе.

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