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Найденные в подвале дома в Петербурге дети снова попали в больницу

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Дети, которых нашли в подвале дома в Петербурге, снова попали в больницу. Их мать из Самары так и не приехала. Об этом сообщили RT в аппарате уполномоченного по правам ребёнка Петербурга Анны Митяниной. У детей ничего серьёзного, но из-за отсутствия прививок их поместили в карантинный бокс.
Найденные в подвале дома в Петербурге дети снова попали в больницу
  • РИА Новости

Отец регулярно приносит им передачи, но навестить не может, так как у него нет необходимых документов и разрешения. Он их не оформлял, чтобы мать получала пособия.

Работники центра, где живут дети, периодически звонят матери и спрашивают, когда она приедет. Она отвечает, что ещё не решила вопрос с жильём, рассказали в аппарате омбудсмена.

Ранее мать детей в разговоре с RT заявила, что собрала все документы для опеки, кроме одной справки, но какой, она не знает и ей якобы не говорят. Также она утверждала, что дети «гостили» у отца, а после того, как их забрали в больницу, её туда якобы не пускали.

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