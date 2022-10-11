Защитник «Динамо» Даса: русские — прекрасный народ

Израильский защитник «Динамо» Эли Даса рассказал о своих впечатлениях от жизни в России.

«Считаю, русские — прекрасный народ. Мне очень нравится, что в такой большой стране собрано множество вер и культур — это действительно здорово!» — цитирует Дасу Sport24.

«Динамо» и ЦСКА сыграли вничью на стадионе «ВЭБ Арена» со счётом 1:1 в рамках 12-го тура РПЛ.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Динамо» (17) расположилось на восьмой позиции.

Ранее сообщалось, что Матиас Норманн пропустит около месяца из-за травмы, полученной в матче в ЦСКА.