Защитник «Динамо» Даса: русские — прекрасный народ
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
«Считаю, русские — прекрасный народ. Мне очень нравится, что в такой большой стране собрано множество вер и культур — это действительно здорово!» — цитирует Дасу Sport24.
«Динамо» и ЦСКА сыграли вничью на стадионе «ВЭБ Арена» со счётом 1:1 в рамках 12-го тура РПЛ.
ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Динамо» (17) расположилось на восьмой позиции.
Ранее сообщалось, что Матиас Норманн пропустит около месяца из-за травмы, полученной в матче в ЦСКА.