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Защитник «Динамо» Даса: русские — прекрасный народ

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Израильский защитник «Динамо» Эли Даса рассказал о своих впечатлениях от жизни в России.
Защитник «Динамо» Даса: русские — прекрасный народ
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Считаю, русские — прекрасный народ. Мне очень нравится, что в такой большой стране собрано множество вер и культур — это действительно здорово!» — цитирует Дасу Sport24.

«Динамо» и ЦСКА сыграли вничью на стадионе «ВЭБ Арена» со счётом 1:1 в рамках 12-го тура РПЛ.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Динамо» (17) расположилось на восьмой позиции.

Ранее сообщалось, что Матиас Норманн пропустит около месяца из-за травмы, полученной в матче в ЦСКА.

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