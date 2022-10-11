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Норманн пропустит около месяца из-за травмы, полученной в матче в ЦСКА

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Полузащитник «Динамо» Матиас Норманн пропустит около месяца из-за травмы, полученной в матче 12-го тура чемпионата России с ЦСКА.
Норманн пропустит около месяца из-за травмы, полученной в матче в ЦСКА
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Норманн, к сожалению, получил вывих левого плеча в первом тайме игры с ЦСКА. Срок восстановления в подобных случаях составляет до одного месяца», — передаёт ТАСС.

«Динамо» и ЦСКА сыграли вничью на стадионе «ВЭБ Арена» со счётом 1:1. Голкипер бело-голубых Антон Шунин был признан лучшим игроком матча. Норманн получил травму в конце первого тайма.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Динамо» (17) расположилось на восьмой позиции.

Ранее Норманн заявил, что он счастлив в «Динамо».

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