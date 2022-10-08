Норманн заявил, что счастлив в «Динамо»

Полузащитник московского «Динамо» Матиас Норманн рассказал о своих эмоциях от выступления за столичную команду.

«Я счастлив в «Динамо», — цитирует Норманна «Чемпионат».

«Динамо» и ЦСКА сыграли вничью на стадионе «ВЭБ Арена» со счётом 1:1. Голкипер бело-голубых Антон Шунин был признан лучшим игроком матча. Норманн получил травму в конце первого тайма.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Динамо» (17) расположилось на восьмой позиции.

«Динамо» 6 сентября объявило о трансфере Норманна. Хавбек перешёл в «Ростов» в 2019 году. Он провёл за команду 56 матчей, забил два мяча и отдал восемь результативных передач. В сезоне-2021/22 норвежец подписал арендное соглашение с «Норвичем».

Ранее капитан московского «Динамо» Даниил Фомин высказался о результате матча 12-го тура чемпионата России по футболу со столичным ЦСКА.