Фомин — о матче с ЦСКА: у «Динамо» есть проблемы с реализацией

Капитан московского «Динамо» Даниил Фомин высказался о результате матча 12-го тура чемпионата России по футболу с ЦСКА.

«Когда вратарь получает приз лучшего игрока матча, это говорит о том, что у команды есть проблемы», — цитирует Фомина «Матч ТВ».

При этом он остался доволен тем, что удалось набрать очки в матче с армейцами.

«У ЦСКА было много моментов, но и у Тюкавина с Грулёвым в конце были свои шансы. Вся команда сейчас понимает, что надо перерабатывать, и мы будем делать всё возможное для того, чтобы исправлять ситуацию», — добавил Фомин.

«Динамо» и ЦСКА сыграли вничью на стадионе «ВЭБ Арена» со счётом 1:1. Голкипер бело-голубых Антон Шунин был признан лучшем игроком матча.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Динамо» (17) расположилось на восьмой позиции.

Ранее Сергей Степашин заявил, что «Динамо» и ЦСКА не наиграли на поражение в матче РПЛ.