Узнать больше

Фомин — о матче с ЦСКА: у «Динамо» есть проблемы с реализацией

Короткая ссылка
Капитан московского «Динамо» Даниил Фомин высказался о результате матча 12-го тура чемпионата России по футболу с ЦСКА.
Фомин — о матче с ЦСКА: у «Динамо» есть проблемы с реализацией
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Когда вратарь получает приз лучшего игрока матча, это говорит о том, что у команды есть проблемы», — цитирует Фомина «Матч ТВ».

При этом он остался доволен тем, что удалось набрать очки в матче с армейцами.

«У ЦСКА было много моментов, но и у Тюкавина с Грулёвым в конце были свои шансы. Вся команда сейчас понимает, что надо перерабатывать, и мы будем делать всё возможное для того, чтобы исправлять ситуацию», — добавил Фомин.

«Динамо» и ЦСКА сыграли вничью на стадионе «ВЭБ Арена» со счётом 1:1. Голкипер бело-голубых Антон Шунин был признан лучшем игроком матча.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Динамо» (17) расположилось на восьмой позиции.

Ранее Сергей Степашин заявил, что «Динамо» и ЦСКА не наиграли на поражение в матче РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить