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Тарасова выступила против приостановки соревнований на время спецоперации

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о проведении соревнований и шоу на фоне специальной операции на Украине.
Тарасова выступила против приостановки соревнований на время спецоперации
  • РИА Новости

«Когда была Великая Отечественная война, то десятки и сотни актёрских бригад ездили по всему фронту, поэтому моё отношение к нынешней ситуации такое же, как и тогда. Ничего приостанавливать не надо», — цитирует Тарасову ТАСС.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

Ранее сообщалось, что фигуристы Дмитрий Алиев и Макар Игнатов получили повестки из военкомата.

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