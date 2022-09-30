Тарасова выступила против приостановки соревнований на время спецоперации

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о проведении соревнований и шоу на фоне специальной операции на Украине.

«Когда была Великая Отечественная война, то десятки и сотни актёрских бригад ездили по всему фронту, поэтому моё отношение к нынешней ситуации такое же, как и тогда. Ничего приостанавливать не надо», — цитирует Тарасову ТАСС.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

Ранее сообщалось, что фигуристы Дмитрий Алиев и Макар Игнатов получили повестки из военкомата.