Тарасова выступила против приостановки соревнований на время спецоперации
- РИА Новости
«Когда была Великая Отечественная война, то десятки и сотни актёрских бригад ездили по всему фронту, поэтому моё отношение к нынешней ситуации такое же, как и тогда. Ничего приостанавливать не надо», — цитирует Тарасову ТАСС.
21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».
Ранее сообщалось, что фигуристы Дмитрий Алиев и Макар Игнатов получили повестки из военкомата.