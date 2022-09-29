Холанд: я мечтал играть в футбол, чтобы жить на заработанные деньги всю оставшуюся жизнь

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассказал, что с детства хотел зарабатывать деньги, играя в футбол.

«В детстве я мечтал играть в футбол и жить на эти деньги всю оставшуюся жизнь. Теперь я это делаю. Думаю, деньги важны для каждого человека. Заработать как можно больше — это не основная задача, но всем бы этого хотелось. Если ты можешь получить 5000 норвежских крон за выполнение работы или 10 000 за ту же работу, ты выберешь 10 000. Все так сделают», — цитирует Twitter-аккаунт City Xtra слова Холанда из документального фильма Haaland — The Big Decision.

Холанд перешёл в «Манчестер Сити» летом 2022 года. В составе «горожан» форвард провёл десять матчей, забил 14 мячей и отдал одну результативную передачу. 22-летний футболист известен по выступлениям за норвежские «Брюне» и «Молде», дортмундскую «Боруссию» и австрийский «Зальцбург». В составе сборной Норвегии нападающий сыграл 23 матча и забил 21 мяч.

Контракт Холанда с английским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее Холанд рассказал, что перед сном носит специальные очки.